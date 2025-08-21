O agente da Polícia Civil Cristiano Henrique Oliveira Campos, de 24 anos, virou réu pelo assassinato do carpinteiro Cleverson Freitas da Silva, de 34, crime ocorrido na região dos motéis da Vila Nossa Senhora de Lourdes, em Aparecida de Goiânia, na madrugada de 26 de abril. A decisão da Justiça veio após o Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO) discordar do entendimento da Superintendência de Correções e Disciplina da Polícia Civil e denunciar o agente por homicídio doloso duplamente qualificado. O delegado que conduziu as investigações havia concluído por não indiciar Cristiano pela morte, corroborando a tese da legítima defesa.Na mesma decisão em que aceitou a denúncia do MP-GO, o juiz Leonardo Fleury Curado Dias, da 1ª Vara Criminal dos Crimes Dolosos Contra a Vida de Aparecida de Goiânia, determinou o afastamento de Cristiano das suas funções na Polícia Civil, a devolução das armas da corporação à corregedoria e a suspensão do porte de arma do agente. Ao pedir as medidas cautelares, o promotor Milton Marcolino dos Santos Júnior, da 5ª Promotoria de Justiça de Aparecida de Goiânia, citou, além dos agravantes envolvendo o assassinato, uma ocorrência 13 dias antes em que ele algemou um adolescente por se sentir ameaçado, “demonstrando personalidade perigosa”. O crime aconteceu na madrugada de um sábado. Cristiano estava na região dos motéis conversando com duas profissionais do sexo quando o carpinteiro apareceu em uma camionete e, em um diálogo rápido, os convenceu a entrar no veículo e irem todos para um lugar reservado. Entretanto, após um desentendimento, os três voltaram para a rua e o agente correu atrás da camionete alegando ter deixado o celular em seu interior. Imagens de câmeras de segurança mostram Cristiano se aproximando com a arma em punho e com os braços estendidos dentro da janela, momento em que efetuou um disparo. Para o delegado corregedor adjunto João Victor Sitonio Costa, a versão de Cristiano é corroborada pela informação de que um bombeiro encontrou uma arma pequena no piso do veículo, próximo aos pés da vítima. O agente disse que, ao abordar o carpinteiro pedindo para que parasse, este ameaçou sacar a arma que estava no assento, entre suas pernas. Nenhuma das testemunhas ouvidas pela corregedoria, entretanto, diz ter visto a arma, nem a profissional do sexo que sentou ao lado dele na camionete. No relatório final, João Victor afirma que a prova da arma é incontestável, “robusta e convincente”.Já o promotor diz que a vítima havia deixado o trio na rua e trafegava tranquilo quando visualizou Cristiano armado e que durante a perseguição o policial, que estava de folga, chegou a apontar a arma até para cachorros que estavam próximos. Após o tiro que matou Cleverson, o denunciado vai até o local em que a camionete colidiu e “permanece por quase dois minutos, violando a cena do crime, sendo que a Polícia, o Samu e os Bombeiros foram acionados por terceiros”. Sobre o caso do adolescente, um registro da ocorrência foi juntado ao processo e o menor diz que o policial estava interessado na namorada dele, por isso foi tomar satisfação.A defesa de Cristiano afirma ter recebido com surpresa a denúncia por parte do MP-GO e que o órgão desconsidera a investigação realizada pela Polícia Civil e pelos peritos. “Os laudos do armamento encontrado em posse da vítima identificaram uma munição que foi acionada pelo gatilho, sendo que não atingiu Cristiano em virtude de ter apresentado defeito de fabricação.” A defesa acrescenta que o policial demonstrou preocupação com o estado da vítima e que terceiros ligaram para o socorro a pedido dele. E que irá comprovar a ação em legítima defesa com base nas provas e testemunhas.