Com participação gratuita, o Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO) realiza nesta terça-feira (19), das 14 às 18 horas, no auditório de sua sede em Goiânia, o seminário “Mudanças Climáticas: Como Preservar Nosso Patrimônio Cultural”. O evento ocorre por meio da Subprocuradoria-Geral de Justiça para Assuntos Institucionais, da Escola Superior do MP-GO (Esump) e do Centro de Apoio Operacional do Meio Ambiente e Consumidor (Caomac), em correalização com o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), o Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Goiás (CAU-GO) e o Coletivo Ideias Urbanas,\nAs inscrições podem ser feitas on-line, por meio do site: esump.mpgo.mp.br. A programação contará com quatro horas/aula, incluindo troca de experiências técnicas, perspectivas acadêmicas e ministeriais, painéis temáticos, além de uma apresentação teatral que abordará o tema por meio da arte. A proposta é reunir especialistas de diferentes áreas para debater os impactos das mudanças climáticas na preservação do patrimônio cultural.