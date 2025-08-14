Preso em maio por se passar por falso policial militar nas redes sociais para comer de graça e conquistar mulheres, o lavador de carros Genilson Soares da Silva, de 27 anos, foi denunciado nesta semana pelo Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO) por posse ilegal de munição de arma de fogo e por usurpação de exercício de função pública. As investigações da Polícia Civil não avançaram para descobrir o período que Genilson cometeu os crimes e nem se as ações dele se restringiram ao que ele disse quando foi preso.\nVídeos e imagens que se tornaram públicos na época da prisão mostram o homem fardamento da Polícia Militar e armamentos diversos, além de simulações de direção perigosa, como se estivesse em uma perseguição, e uma suposta abordagem na qual Genilson aparece acusando um homem de ter roubado uma arma para ameaçar uma mulher. A afirmação de que só fazia aquilo para conseguir refeições gratuitas e flertar com mulheres teria sido dada por ele quando foi preso. Na ocasião, foi compartilhado um vídeo em que ele aparece levando um tapa no rosto.