O Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO) obteve na Justiça uma liminar que determina que a Prefeitura de Goiânia execute obras emergenciais em quatro pontes de Goiânia. O órgão classifica as edificações como “em estado periclitante”. A Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana (Seinfra) argumenta que tem realizado manutenções corretivas e preventivas, mas admite que as pontes estão em situação ruim.\nAs pontes ficam localizadas nos seguintes endereços: Avenida T-63, no Setor Jardim América, sobre o Córrego Cascavel; Rua Dr. Constâncio Gomes, entre os Setores Crimeia Oeste e Leste, sobre o Córrego Botafogo; Avenida Universitária, no Setor Sul, sobre o Córrego Botafogo; e Avenida 24 de Outubro, na Vila Abajá, sobre o Córrego Cascavel. As intervenções devem ser feitas no prazo máximo de três meses. A determinação judicial ainda prevê pena de multa diária no valor de R$ 10 mil em caso de descumprimento, limitada a R$ 100 mil.