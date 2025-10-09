O Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO) denunciou José Júnior Fernandes Mota, de 46 anos, pela morte de oito pessoas em um acidente de trânsito na Rodovia BR-153, na entrada de Campinorte, na Região Norte de Goiás. Tanto a denúncia como o inquérito policial não avançaram sobre os detalhes que antecederam o acidente, ocorrido por volta das 22 horas de 20 de setembro, um sábado. José Júnior foi preso em flagrante, tentando fugir, e se encontra detido desde então.\nO motorista da camionete responde oito vezes por homicídio doloso duplamente qualificado, por tentativa de homicídio e por crimes de omissão de socorro, fuga do local do acidente e por embriaguez ao volante, esses três últimos previstos no Código de Trânsito Brasileiro (CTB). O MP-GO também pede à Justiça que determine a indenização de R$ 500 mil aos familiares das vítimas por danos materiais e morais.