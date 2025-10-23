A poluição do Córrego Sussuapara pela estação de tratamento de esgoto (ETE) de Bela Vista de Goiás fez o Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO), por meio de Danni Sales Silva, titular da 2ª Promotoria de Justiça de Bela Vista de Goiás, propor ação civil pública (ACP) contra a Saneago – responsável pelo local – e o Estado de Goiás, pelo que o promotor considera omissão da Secretaria de Estado de Meio Ambiente Sustentável (Semad) na fiscalização ambiental. A medida vem após acesso a laudos e perícias, internas e externas, e a denúncia protocolada pelo presidente da Associação SOS Rio Piracanjuba, Rosimar Silva.\nO documento foi protocolado no fim da tarde da terça-feira (21), na Vara das Fazendas Públicas da comarca daquele município. O MP-GO, entre outras questões, pede condenação aos réus solidários com o pagamento de indenização de no mínimo R$ 1 milhão por dano moral coletivo e valor reversível ao Fundo Municipal de Meio Ambiente.