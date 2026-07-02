O Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO) está propondo um acordo de não persecução penal (ANPP) para os dois homens acusados de agirem com negligência em um acidente que matou 6 pessoas e deixou 10 feridas, envolvendo um ônibus interestadual que tombou no Córrego Santo Antônio, em um trecho da BR-153, em Aparecida de Goiânia, na véspera de Natal de 2021. O inquérito foi concluído pela Polícia Civil apenas em agosto de 2025. Nesta terça-feira (30), a Justiça concedeu um prazo de 120 dias para que as tratativas do acordo fossem viabilizadas.\nO acidente foi na madrugada de 24 de dezembro. O motorista Edmar Carlos da Mota dirigia um ônibus da Real Expresso de São Paulo para Brasília com 53 pessoas. Na época, a ponte em cima do córrego passava por uma reforma e o trecho estava parcialmente interditado, exigindo desvios por parte dos motoristas. Ao chegar ao local, Edmar perdeu o controle do ônibus, que colidiu com cones de sinalização, depois com um carro da Triunfo Concebra – concessionária responsável por aquele trecho da via – e, ainda, frontalmente com um caminhão para, por último, cair em uma ribanceira.