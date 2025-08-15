A promotora Leila Maria de Oliveira, da 50ª Promotoria de Justiça de Goiânia, entrou com uma ação civil pública contra a Prefeitura de Goiânia, pedindo ao Judiciário que exija a imediata convocação, nomeação e posse dos candidatos aprovados em concurso público homologado em setembro de 2022 para os cargos efetivos vagos de assistente administrativo educacional, auxiliar de atividades educativas e agente de apoio educacional do quadro de pessoal da Secretaria Municipal de Educação (SME). Semana passada, a titular da SME, Giselle Faria, informou ao POPULAR que não há nenhuma previsão para concursados porque as vagas atuais são para temporários.\n🔔 Siga o canal do O POPULAR no WhatsApp\nLeila discorda da secretária e diz que há, sim, vagas para servidores efetivos. “Não é possível concordar com a afirmação da SME de que, mesmo com a nomeação mínima de trabalhadores administrativos efetivos e esse lapso de cerca sete anos sem nomeações, não existem cargos vagos na secretaria”, escreveu a promotora na petição. O tempo ao qual ela se refere na ação abrange desde o momento em que ela tem notícia de que surgiram vagas para estes setores sem a devida reposição. “Eles sempre prometem e não cumprem. Se demorar mais, o concurso vence”, afirmou Leila.