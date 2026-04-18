O promotor de Justiça Cassius Marcellus de Freitas Rodrigues recomendou, nesta sexta-feira (17), que a urgência do Centro de Atenção Integral à Saúde (Cais) Amendoeiras seja reaberta no prazo de 30 dias. A unidade deixou de receber atendimentos de urgência em outubro de 2025. Dois meses depois, foi a vez do Centro de Assistência Integrada Médico-Sanitária (Ciams) Novo Horizonte. Ambas as unidades continuam oferecendo atendimento ambulatorial, com consultas com médicos especialistas.\nEntre as justificativas do Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO) estão a quantidade considerável de atendimentos que eram oferecidos na urgência da unidade e o impacto de seu fechamento em outras, como a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Novo Mundo. Ao O POPULAR, trabalhadores do Cais Campinas relataram que também perceberam aumento da demanda após o fechamento do Cais Amendoeiras.