O Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO) recomendou em caráter de urgência que a prefeitura de Goiânia suspenda imediatamente qualquer providência de corte, extirpação ou supressão das quatro gameleiras existentes na praça Mestre Maria Henriqueta Péclat, a Praça da Cirrose, no Setor Oeste. A promotora Alice de Almeida Freire, da 7ª Promotoria de Justiça da comarca de Goiânia, destacou no pedido o fato revelado pelo POPULAR de que houve três laudos elaborados pela Agência Municipal de Meio Ambiente (Amma) com “conclusões substancialmente distintas quanto à situação das referidas árvores”.\nNo último sábado (29), o jornal informou que as gameleiras voltaram a ficar condenadas pela Amma em um laudo com data de 20 de agosto, isso quase cinco meses depois de um outro laudo também da agência ter garantido “o equilíbrio estrutural e a estabilidade fisiológica, além de relevante valor ambiental e paisagístico” dos espécimes plantados na praça. Em novembro de 2024, um primeiro laudo havia apontado para o comprometimento das árvores e sugerido o corte imediato de dois exemplares.