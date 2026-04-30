O Ministério Público de Goiás (MP-GO) expediu, nesta quarta-feira (29), recomendação orientando suspensão imediata do concurso da Câmara de Goiânia. O documento, assinado por Astúlio Gonçalves de Souza, da 78ª Promotoria de Justiça de Goiânia, recomenda ao presidente da Casa, Romário Policarpo (Cidadania), paralisação do certame por 90 dias para apuração de irregularidades.\nO concurso foi organizado pelo Instituto Verbena (IV), vinculado à Universidade Federal de Goiás (UFG). O processo sofreu denúncias que vão desde falhas na segurança durante as provas, como ausência de coleta de biometria, falta de detector de metais e ausência de marcação nas cadeiras até a manutenção de candidatos mesmo após celular tocar durante a prova.\nMas o ponto mais grave, segundo o MP, diz respeito a candidatos aprovados que teriam ligação direta com pessoas da organização do concurso. Um caso envolve candidato aprovado em 1º lugar para o cargo de administrador que teria prestado serviços ao IV como bolsista e seria responsável pela elaboração de questões e representação da banca em contratos, atém de ter participado de evento institucional do próprio IV apenas cinco dias antes da realização da prova objetiva. Além disso, seu marido presta serviços ao instituto desde 2018 em funções de logística e fiscalização e seu sobrinho é empregado do IV e atua no setor de logística.