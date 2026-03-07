O Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO) interpôs 301 recursos no Superior Tribunal de Justiça (STJ) nos últimos dois anos relacionados a crimes de violência de gênero que tiveram absolvição ou pena considerada insuficiente pelo órgão ministerial em primeira e segunda instâncias no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJ-GO). A maior parte das decisões absolutórias na Justiça estadual ocorreu sob o argumento de insuficiência de provas. Entre os casos levados ao STJ, o crime de estupro de vulnerável corresponde a 76,7% dos recursos apresentados pelo MP-GO.\nOs números, levantados a pedido do POPULAR, dizem respeito aos crimes de estupro de vulnerável, estupro, lesão corporal no ambiente doméstico, ameaça, violência psicológica e perseguição. De acordo com o MP-GO, os dados referentes ao crime de feminicídio não foram contemplados, pois, embora existam diversos recursos interpostos pelo órgão ministerial em 2024 e 2025, não foi possível contabilizá-los pela nomenclatura, já que os recursos não foram assim nomeados. Isso passará a ser feito daqui para frente, com o intuito de obter dados mais precisos sobre o tema.