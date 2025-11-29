O Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO) recomendou à Prefeitura de Goiânia que remova a grama sintética já instalada em áreas públicas da capital e que suspenda imediatamente qualquer nova instalação, aquisição, contratação ou ampliação desse tipo de material e serviço e que realize a recuperação ambiental dos espaços onde a grama sintética foi usada. A Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg) já informou que cumprirá a determinação.\nA instalação da grama sintética em canteiros centrais da capital em meados de agosto deste ano foi uma iniciativa do prefeito Sandro Mabel (UB) como forma de usar o material encontrado em depósito da Comurg. Com as fortes críticas que a medida recebeu, o prefeito afirmou que era um projeto ainda em teste e manteve a instalação apenas em trechos da Avenida Castelo Branco, no Setor Oeste, e na região da 44, no Centro.