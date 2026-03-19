O Ministério Público de Goiás (MPGO) pediu que a Justiça mantenha o júri popular no caso do agropecuarista Luís Felipe Silva Lima, acusado de matar e simular o suicídio da ex-noiva, a advogada Jordana Fraga, de 22 anos. A sessão ocorreu na manhã desta quinta-feira (19), após um recurso apresentado pela defesa do denunciado. O crime aconteceu em Itaberaí, no noroeste goiano, há quase oito anos.\nConforme apurado pelo POPULAR, durante a sessão, o desembargador pediu para analisar os argumentos da defesa. Com isso, uma nova data para julgar o recurso deve ser anunciada. Portanto, ainda não se sabe se, de fato, o júri popular será mantido.\nSegundo o advogado Tadeu Bastos, "a defesa de Luís Felipe requer que o Tribunal de Justiça acolha os pleitos recursais, reformando a decisão de pronúncia com base nos elementos apresentados" (leia a nota na íntegra ao final da reportagem).