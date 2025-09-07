O Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO) vai propor um acordo de não persecução penal (ANPP) para encerrar o processo criminal na Justiça contra a professora Nilza Maria da Silva, de 51 anos, pela morte da técnica de enfermagem Olímpia Miguel Manso, de 49 anos, em um acidente de trânsito envolvendo o carro de Nilza e a moto da vítima no cruzamento da rua J2-A com o Anel Viário, no Setor Mansões Paraíso, em Aparecida de Goiânia. A Justiça acatou nesta semana o pedido do MP-GO de um prazo de 60 dias para elaborar os detalhes do acordo.\nOlímpia voltava do trabalho, pouco depois das 7 horas da manhã de 17 de janeiro, quando sua moto foi atingida pelo veículo dirigido por Nilza. Imagens de câmera de segurança mostram a motocicleta desacelerando aos poucos na J-2, conforme se aproxima do Anel Viário, até parar após a faixa de pedestre, esperando uma moto e um carro na outra via passarem. Imediatamente após a técnica parar, sua moto é tocada pelo veículo de Nilza, que desacelerava, mas continuou em frente após a colisão, passando pelo corpo.