A plataforma exibia uma opção de assinatura por R$ 1,90 mensais para dar acesso a postagens que deveriam ser públicas. (Reprodução/MP-GO e Divulgação/Prefeitura de Goiânia)\nO Ministério Público de Goiás (MP-GO) recomendou o fim da oferta de conteúdo exclusivo pago nas redes sociais da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Goiânia. A plataforma exibia uma opção de assinatura por R$ 1,90 mensais para dar acesso a postagens que deveriam ser públicas (veja print acima).\nEm nota enviada ao POPULAR, a SMS de Goiânia afirmou que não tinha conhecimento de que a funcionalidade estava ativa e que a desativou imediatamente após ser notificada pelo MP-GO. Além disso, a pasta reforçou orientações internas para garantir que a comunicação institucional permaneça pública, gratuita e acessível a toda a população (leia a íntegra ao final do texto).