O Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO) expediu recomendação ao prefeito de Goiânia, Sandro Mabel (UB), e aos titulares das secretarias municipais de Infraestrutura Urbana e de Engenharia de Trânsito para que a administração municipal se abstenha de realizar intervenções que resultem na supressão de áreas verdes, canteiros centrais, jardins frontais ou espaços de lazer no Setor Parque das Laranjeiras. A orientação foca especialmente no trecho da Avenida Flamboyant compreendido entre a Praça das Mangueiras e a Alameda dos Rouxinóis, visando a preservação da destinação urbanística original dessas áreas conforme previsto no Plano Diretor.\nEm novembro do ano passado, moradores do Parque das Laranjeiras fizeram manifestações, abaixo-assinado e foram ao MP-GO contra um projeto inicial elaborado por empresários e a vereadora Rose Cruvinel (UB) que incluía mais de 500 vagas no bairro, sendo ao menos 330 em áreas verdes localizadas no cruzamento com a Avenida das Laranjeiras, próximos às ruas F-1 e F-Dois. A utilização dos espaços foi negada pela Prefeitura e a proposta foi modificada para a criação de 190 vagas de estacionamento ao longo das vias do bairro, especialmente na Alameda dos Flamboyants. Porém, na época, os moradores conseguiram o projeto original e criticaram o uso das áreas verdes para os carros.