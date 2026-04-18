O Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO) expediu recomendação ao prefeito de Goiânia, Sandro Mabel (UB), e aos titulares das secretarias municipais de Infraestrutura Urbana e de Engenharia de Trânsito para que a administração municipal se abstenha de realizar intervenções que resultem na supressão de áreas verdes, canteiros centrais, jardins frontais ou espaços de lazer no Setor Parque das Laranjeiras.\nA orientação foca especialmente no trecho da Avenida Flamboyant compreendido entre a Praça das Mangueiras e a Alameda dos Rouxinóis, visando a preservação da destinação urbanística original dessas áreas conforme previsto no Plano Diretor.\nEm novembro do ano passado, moradores do Parque das Laranjeiras fizeram manifestações, abaixo-assinado e foram ao MP-GO contra um projeto inicial elaborado por empresários e a vereadora Rose Cruvinel (UB) que incluía mais de 500 vagas no bairro, sendo ao menos 330 em áreas verdes localizadas no cruzamento com a Avenida das Laranjeiras, próximos às ruas F-1 e F-Dois.