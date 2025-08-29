A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Goiânia garante que todos os serviços nas três maternidades públicas devem estar regularizados até o fim de setembro – sendo um prazo maior previsto para o Hospital Municipal da Mulher e Maternidade Célia Câmara (HMMCC), que se encontra em um cenário mais difícil. A partir desta sexta-feira (29), tanto ela como a Maternidade Nascer Cidadão (MNC) começam a ser geridas por organizações sociais (OSs), concluindo a transição de gestão iniciada no fim de semana, no Hospital e Maternidade Dona Iris (HMDI).\nA Fundação de Apoio ao Hospital das Clínicas (Fundahc) deixou a gestão das três maternidades municipais nesta quinta-feira (28) após mais de dez anos de convênios com à Prefeitura. O primeiro, para o HMDI, foi firmado em 2012; em 2015, veio o MNC e, em 2019, o convênio para o HMMCC. A entidade ligada à Universidade Federal de Goiás (UFG) foi notificada oficialmente sobre o fim dos convênios no fim de julho, após desgastes com a administração municipal, tendo uma data limite para deixar a gestão das unidades em 29 de agosto.