O prefeito Sandro Mabel (UB) afirmou ter sido pego de surpresa pelo projeto de lei do governo de Goiás que estadualiza a Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos (CMTC) e altera a governança do transporte público da Região Metropolitana de Goiânia. Em entrevista, Mabel classificou a iniciativa como “a coisa mais esquisita do mundo” e disse não compreender a decisão tomada sem diálogo prévio com os prefeitos responsáveis pelo custeio do sistema.\nSegundo ele, não houve nenhuma conversa anterior com o Executivo municipal antes da votação na Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) que aprovou a medida nesta segunda-feira (22). “Não entendi por que ele tomou essa providência sem conversar com nenhum prefeito, com ninguém”, disse, ao se referir ao governador Ronaldo Caiado (UB).\nA Alego aprovou, em sessão extraordinária, o projeto de lei complementar do governo de Goiás que altera o comando da CMTC. A matéria foi aprovada por unanimidade na Comissão Mista em 48 segundos e, em seguida, definida por 20 votos favoráveis no plenário, em menos de dois minutos.