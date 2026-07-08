A ocupação do novo Centro Administrativo do governo de Goiás, localizado no antigo prédio da Caixa Econômica Federal, no Centro de Goiânia, terá início em agosto deste ano com a transferência do Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon). No entanto, o cronograma para as demais pastas sofreu alterações: as secretarias de Estado da Saúde (SES) e da Administração (Sead) devem migrar para o local apenas em março de 2027.\nO novo prazo foi confirmado pelo secretário de Estado da Administração, Francisco Sérvulo Nogueira, em entrevista ao POPULAR. Inicialmente, a previsão era de que o Procon se instalasse no edifício em julho, mas ajustes no cronograma adiaram a mudança. Já o início das obras estruturais para receber as secretarias, previsto para setembro, também deve ser atualizado devido a atrasos técnicos.