O Fórum Goianiense de Mudanças Climáticas (GynClima), lançado nesta quarta-feira (27) pela Prefeitura de Goiânia, surge com a promessa de ser um espaço de tomada de decisões sobre os efeitos da crise climática na capital, mas ainda com pouco espaço para lideranças ambientalistas – contabilizando representantes de instituições federais de ensino superior, apenas 6 das 23 cadeiras são ocupadas por órgãos ligados ao meio ambiente. A Agência Municipal de Meio Ambiente (Amma), que coordena o colegiado, enfatiza que as proposições serão concretizadas em ações.
Instituído por meio de lei de autoria da vereadora Kátia Maria (PT), promulgada no dia 23 de abril deste ano pelo presidente da Câmara, Romário Policarpo (PRD) – após veto do então prefeito Rogério Cruz (SD) –, o GynClima será uma instância de caráter consultivo sob a coordenação da Amma. O objetivo do fórum será "promover a cooperação, o diálogo e desenvolver estratégias entre os diferentes setores da sociedade para o enfrentamento dos problemas relacionados às mudanças climáticas e às suas consequências socioambientais e econômicas."