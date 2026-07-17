A Prefeitura de Goiânia prepara uma série de intervenções no trânsito da região da Alameda do Contorno, incluindo o viaduto da BR-153 e outras vias adjacentes. O plano pretende adequar o trânsito que passa por três bairros da região para reduzir os congestionamentos e riscos aos pedestres. No entanto, a execução depende da autorização da Agência Municipal do Meio Ambiente (Amma), pois afeta a área de preservação ao lado do Jardim Botânico e prevê retirada de árvores.\nO POPULAR teve acesso ao projeto, que trabalha com mudanças em vários cruzamentos da Alameda do Contorno, com alterações nas ligações das vias nos bairros Jardim Santo Antônio, Conjunto Anhanguera e Jardim Bela Vista. Entre as medidas, estão a implantação de vias de sentido único e reconfiguração dos acessos à BR-153. Há também o plano de criação de ilhas de canalização, adequações nas calçadas, instalação de pistas de caminhada e reformulação da sinalização horizontal, vertical e semafórica.