Mulher encontra dinheiro em envelope no chão em frente a supermercado em Rio Verde (Reprodução/TV Anhanguera)\nUma mulher encontrou quase R$ 2 mil em um envelope que estava no chão em frente a um supermercado no Bairro Promissão, em Rio Verde, na região sudoeste do estado, e o entregou à polícia no último sábado (8). O valor era todo o salário de Marineide de Jesus Pinheiro, que trabalha como gari, e tinha acabado de receber. O valor caiu após ela abrir a porta do carro em que estava, em frente ao estabelecimento.\nO fato aconteceu por volta das 14h30. Cerca de 10 minutos depois, Luciene Freitas de Oliveira, encontrou o dinheiro, procurou o supermercado e entregou todo o valor. Segundo a Polícia Civil (PC), a empresa entregou o dinheiro na delegacia e, por meio das imagens de uma câmera de segurança, a polícia encontrou a dona do dinheiro e o devolveu.