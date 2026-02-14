Uma mulher, identificada como Karem Murielly de Jesus Oliveira, de 34 anos, se tornou ré sob acusação de matar a mãe, Maria de Lourdes Alves de Jesus, de 62, após uma discussão envolvendo o corte de cabelo da neta, em Guapó, na Região Metropolitana de Goiânia. Segundo o Ministério Público de Goiás (MP-GO), o caso é enquadrado como feminicídio.\nO POPULAR não conseguiu localizar a defesa de Karem para que pudesse se manifestar. O espaço permanece aberto para posicionamento.\nDe acordo com o MP-GO, a denúncia, oferecida pelo promotor de Justiça Marcelo Franco de Assis Costa, titular da 1ª Promotoria de Justiça de Guapó, foi recebida pela Justiça na terça-feira (10). Ela está presa preventivamente.\nFilha é presa suspeita de matar a mãe a facadas em Guapó\nSíndico do prédio foi denunciado por monitorar corretora e sabotar fornecimento de água e gás antes dela desaparecer