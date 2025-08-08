Vítima que foi agredida por ex-jogador de basquete em elevador (Reprodução/Instagram Juliana Soares e G1 Natal)\nMACEIÓ, AL (FOLHAPRESS) - A mulher agredida com mais de 60 socos dentro do elevador de um condomínio no bairro de Ponta Negra, zona sul de Natal (RN), divulgou nesta sexta-feira uma imagem após sete dias da cirurgia de reconstrução da face. Ela recebeu alta na segunda-feira (4).\nA cirurgia ocorreu no Hospital Universitário Onofre Lopes, da UFRN (Universidade Federal do Rio Grande do Norte), vinculado à rede Ebserh, no dia 1º.\nDe acordo com o cirurgião-dentista responsável pelo caso, a promotora de vendas Juliana Garcia dos Santos Soares, 35, pode ter sequelas por causa da extensão das fraturas no rosto.\n"Diante de um trauma desta magnitude, não dá para afirmar que a paciente está livre de sequelas. Para isso, será monitorada nos próximos meses para definição do que será realizado", afirmou Kerlison Paulino de Oliveira à Folha.