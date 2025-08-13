Uma mulher agredida pelo companheiro ligou para a Polícia Militar (PM) fingindo que queria uma pizza para pedir socorro, na Cidade Ocidental, no Entorno do Distrito Federal, informou a assessoria do 33º Batalhão da polícia da cidade.\nAo POPULAR, o capitão da PM William Belchior informou que o homem chegou a ser preso em flagrante, mas teve a liberdade provisória concedida em audiência de custódia.\nPor não ter tido o nome divulgado, a reportagem não conseguiu localizar o suspeito ou a sua defesa até a última atualização desta matéria.\nO caso aconteceu na manhã desta terça-feira (12). Conforme Belchior, a equipe do batalhão do município, que está vinculada à Patrulha Maria da Penha, recebeu a ligação no telefone funcional da viatura.\nLogo pela manhã, a nossa equipe de atendimento às mulheres vítimas de violência recebeu uma ligação, e durante esse atendimento a solicitante que estava com um tom de voz angustiante realizou um pedido de uma pizza ao policial”, relatou.