Cleidslane Henrique foi morta a facadas no Bosque dos Buritis, no Setor Oeste (Wesley Costa; Divulgação/Polícia Militar)\nMorte de mulher no Bosque dos Buritis foi planejada pelo ex-companheiro dela. Segundo o tenente Luiz, da Rondas Ostensivas Tático Móvel (Rotam), o suspeito foi ao local onde a vítima cumpria uma atividade socioeducativa com a intenção de matá-la. “Ele só chegou para matá-la e saiu. Deixou a faca no local do crime e fugiu', afirmou o tenente.\nO POPULAR entrou em contato com a defesa do suspeito mas não teve retornoa té a última atualização desta reportagem.\nConforme apurado pelo repórter Vinicius Moraes, do g1 Goiás, a vítima foi identificada como Cleidslane Henrique.\nMulher é morta a facadas pelo ex-companheiro no Bosque dos Buritis, em Goiânia, diz PC\nNamorado que matou mulher com mais de 30 facadas em pousada é condenado a 55 anos de prisão