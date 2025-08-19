-Caminhão de dupla sertaneja atropela pessoas em Goiás (1.3301045)\nUma mulher teve o pé esquerdo atingido por um caminhão baú da dupla sertaneja Diego & Victor Hugo, em Itaberaí, região noroeste do estado. Em entrevista à TV Anhanguera, Marcyelly Delmondes contou que o caminhão passou por cima de umas das grades e pressionou o pé dela. Além da mulher, a Prefeitura de Itaberaí, por meio de nota, informou que pelo menos 16 pessoas ficaram feridas (leia a nota na íntegra ao final do texto).\nA imagem vem o tempo todo na minha cabeça da ré do caminhão, hora que ele estava dando ré, imaginei que todo mundo ali iria morrer porque eu senti que ele iria passar por cima de todo mundo. Estou muito assutada com tudo que aconteceu, eu só consegui agradecer a Deus e voltar para minha casa com meus filhos porque na hora foi tudo muito assustador”, informou Marcyelly, em entrevista à TV Anhanguera.