Uma mulher de 25 anos morreu na manhã desta terça-feira (3) após cair da motocicleta que conduzia e ser atropelada por um caminhão na Estrada Parque Indústria e Abastecimento (EPIA), nas proximidades do viaduto Ayrton Senna, no Distrito Federal. O acidente aconteceu por volta das 8h e causou a interdição de duas faixas da via, o que provocou congestionamento na região.\nSegundo apuração do G1 DF, a vítima foi identificada como Karla Nogueira. Testemunhas relataram que a jovem seguia pela pista quando se desequilibrou e caiu. Na sequência, um caminhão que vinha logo atrás passou sobre ela. Karla morreu ainda no local.\nO motorista do caminhão afirmou à polícia que presenciou a queda da motociclista, mas não conseguiu desviar a tempo de evitar o atropelamento.\nBatida entre caminhão e carro causa morte na GO-469