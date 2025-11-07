-MULHER FOGO MARIDO (1.3333801)\nUma mulher foi presa após atear fogo no marido dentro de casa, em Goiânia. O crime foi registrado pela própria vítima, que filmou o momento em que sofria ameaças (assista ao vídeo acima).\nComo o nome da investigada não foi divulgado, O POPULAR não conseguiu localizar a defesa dela até a última atualização desta reportagem. Nas imagens é possível ver a mulher ameaçando o marido com uma faca e, em seguida, ateando fogo na vítima.\nSegundo a Polícia Civil, a motivação do crime foi ciúmes da mulher pelo companheiro. Durante o interrogatório, a investigada negou intenção de matar, afirmando que apenas pretendia “assustar” o companheiro. No entanto, segundo a delegada Renata Vieira, a intenção da investigada era matar a vítima.\nÉ possível perceber que a certeza de que ele iria morrer era muito grande. Tanto é que no momento em que ele mostra para ela que está filmando, ela não reage. Possivelmente ela será indiciada pelo crime de tentativa de homicídio qualificado, em virtude do motivo fútil e do meio cruel, por conta do fogo”, afirmou a investigadora em entrevista à TV Anhanguera.