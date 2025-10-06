-VÍDEO (1.3320903)\nUma mulher, de 33 anos, segurava um bebê de colo, de quatro meses, quando foi espancada pelo companheiro com um facão, segundo a Polícia Militar de Goiás (PM-GO). Conforme a polícia, o homem tem 35 anos e foi preso, no setor Cidade Livre, em Aparecida de Goiânia. No entanto, após a audiência de custódia no domingo (5), o suspeito foi solto. A mulher teve lesões nos braços, costas e barriga (veja vídeo acima).\nEm resposta ao POPULAR, o advogado de defesa do suspeito informou que irá se manifestar só após a conclusão do inquérito.\nO espancamento aconteceu no início da tarde de sábado (4). Segundo relatado pela vítima à polícia, o homem fez uso de drogas e a acusou de traição. Após a acusação, ele passou a agredir a vítima.\nMulher é morta pelo marido com facada em Quirinópolis, diz polícia