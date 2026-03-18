-POP_CorretoraPai_180326 (1.3387466)\nA corretora de imóveis Juliana Bento contou nas redes sociais que conheceu o pai biológico após 42 anos, durante o velório de um irmão, em Aparecida de Goiânia (assista ao vídeo acima). De acordo com Juliana, ela soube que o irmão havia falecido devido a uma infecção generalizada e foi ao velório dele.\nChegando ao cemitério, eu comecei a perguntar para as pessoas quem era o pai biológico dele, porque eu encontrando o pai dele, eu encontraria meu pai. Então, eu o conheci hoje”, contou.\nVigilante é demitido após postar foto em churrasco durante atestado médico\nAdolescente que desapareceu após ser deixada em colégio em Goiânia foi encontrada em Senador Canedo, diz delegado\nEngenheiro pesca arraia de mais de 60 kg e 1 metro; vídeo\nJuliana disse ainda que já havia procurado o pai em outros momentos, mas sem sucesso. De acordo com a corretora de imóveis, o momento em que conheceu o seu pai foi ‘estranho’.