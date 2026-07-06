Alisson Bruno e Laisla Sampaio (Reprodução / Instagram de Laisla Sampaio)\nSete dias após perder o companheiro em um acidente em uma chácara de Pirenópolis, Laisla Sampaio tenta processar a ausência do bombeiro civil Alisson Bruno dos Santos do Prado, de 32 anos. A esposa, que viveu com Alisson por seis anos, relatou ter dificuldade em retomar a rotina após o acidente.\nEntre a saudade e a revisão de fotos e áudios, ela relatou ao G1 DF a dificuldade de retomar a rotina após o acidente e revelou que o casal já organizava os detalhes para um pedido oficial de casamento, planejado para ocorrer em outubro.\nEu não tenho ânimo para nada. Fico olhando nossas mensagens, ouvindo os áudios, vendo fotos e vídeos. Ele ia reunir minha família e meus amigos para me pedir em casamento, oficializar diante de Deus", contou.