Última postagem nas redes sociais de Alisson Bruno (Reprodução / Instagram Laisla Sampaio)\nA esposa de Alisson Bruno dos Santos Prado, bombeiro civil que morreu após mergulhar em piscina de uma chácara, em Pirenópolis, relatou o pressentimento do marido antes do acidente. Segundo Laisla Sampaio, ele não tinha o costume de postar nas redes sociais, mas no dia publicou, a beijou diversas vezes e disse que a amava.\nO último story do meu amor com essa música [do Grupo Menos É Mais]. Ele odiava exposição, não era de postar nada, estava sentindo. Me beijou tanto hoje falando que me amava. Que dor, meu Deus”, disse a mulher nas redes sociais.\nA esposa de Alisson publicou nas redes sociais diversos momentos do casal e relembrou o início do relacionamento há seis anos. "Te guardarei com muito amor", escreveu Laisla Sampaio.