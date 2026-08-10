Internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital das Clínicas (HC), em Goiânia, para tratar uma leucemia promielocítica, o cantor sertanejo Alcemir da Luz Carlos Filho, de 38 anos, conhecido como Eduardo, da dupla com Derick, conta com o apoio diário da esposa, Daniele Mesquita e Castro, para manter o otimismo durante o tratamento.\nEm entrevista à repórter Aline Goulart, do g1 Goiás, ela relatou que o casal busca se manter positivo e afirmou que confia na recuperação do marido.\nFalamos sobre ser positivos diante dos riscos, sobre a fé em Deus e sobre o que fiquei sabendo do dia a dia dos meninos", explicou Daniele.\n-Vídeo (1.3441647)\nEsposa diz que cantor sertanejo com leucemia vive período mais crítico do tratamento\nCantor sertanejo internado em Goiânia é diagnosticado com leucemia\nCantor sertanejo foi levado para a UTI em Goiânia após apresentar hematomas e sangramento, diz equipe