O Tribunal do Júri da comarca de Rubiataba condenou, na sexta-feira (27), a esposa e a cunhada do cartorário Luiz Fernando Alves Chaves pela morte dele, ocorrida em dezembro de 2021. As penas chegam a 30 anos de prisão e deverão ser cumpridas em regime fechado. A esposa da vítima, Alyssa Martins de Carvalho Chaves, foi condenada a 30 anos de reclusão. Já a irmã dela, Aleyna Martins de Carvalho, recebeu pena de 24 anos, 11 meses e 27 dias. Ambas não poderão recorrer em liberdade.\nO POPULAR entrou em contato com a defesa de ambas as acusadas para posicionamento, mas não obteve retorno até a última atualização desta matéria.\nSegundo a sentença do juiz Liciomar Fernandes da Silva, o Conselho de Sentença reconheceu que o crime foi cometido por motivo torpe e com recurso que dificultou a defesa da vítima.