A mulher do coronel da Polícia Militar de Goiás (PMGO), Célia Barbosa Mendonça, que morreu aos 80 anos no Tocantins deixa um legado de carinho e dedicação à família, segundo a Polícia Militar do Tocantins (PMTO). A causa da morte não foi divulgada.\nNascida em 27 de março de 1945, dona Célia era mãe do Coronel QOPM Márcio Antônio Barbosa de Mendonça, Comandante-Geral da Polícia Militar do Tocantins. Ela deixa o esposo, o Coronel PR PMGO Antônio Barbosa Filho, e três filhos. Será sempre lembrada pelo carinho, pela dedicação à família e pelos valores que deixou como legado”, disse em nota à Polícia Militar do Tocantins.\nNas redes sociais, o comandante-geral da PMTO, Márcio Barbosa Mendonça, filho de Célia, informou que nesta sexta-feira (20), o corpo será traslado de Palmas para Presidente Kennedy, onde será velado na Câmara Municipal, das 7h às 10h.