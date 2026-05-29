-POP_JOVEM_AGREDIDA_290526 (1.3416230)\nA jovem Natalya Cristina de Alvarenga Figueiredo, de 28 anos, denunciou a Polícia Militar que estava sendo agredida, ameaçada e coagida há cerca de um ano pelo seu companheiro e empresário Igor Luiz Soares Gonçalves, de 31, no Parque Anhanguera, região sudoeste de Goiânia, que fugiu antes da chegada dos policiais. Um vídeo gravado pela jovem logo após as agressões mostra a boca machucada e sangrando (assista acima).\nAo POPULAR, o advogado de defesa do empresário, Cainã Camargo, disse que Igor não teria cometido as agressões contra Natalya. À repórter Eliane Barros, o advogado afirmou que ainda está se atualizando sobre os fatos e que o cliente está à disposição da polícia, devendo se apresentar assim que for chamado.\nDurante o atendimento da ocorrência, na tarde da última quarta-feira (27), a jovem contou aos policiais que o suspeito exercia constante controle sobre sua rotina e seu aparelho celular, fiscalizando mensagens, arquivos e demais conteúdos armazenados. De acordo com o relato policial, Natalya apresentava lesões no rosto e na região da boca, além de ranhuras pelo corpo. No local da ocorrência, os militares ainda encontraram um pé de maconha e uma balança de precisão.