-VÍDEO: Mulher é perseguida por homem encapuzado enquanto passeava com cachorro no Marista, em Goiâni (1.3453694)\nUma mulher denunciou ter sido perseguida por um homem que cobria o rosto enquanto passeava com o cachorro na manhã desta segunda-feira (7), no Setor Marista, em Goiânia. O caso aconteceu por volta das 10h30, na Rua 135, próximo à Avenida Ricardo Paranhos, e imagens de câmeras de segurança que mostram a situação foram compartilhadas entre moradores da região. As informações e imagens foram divulgadas pela TV Anhanguera (veja o vídeo acima).\nSegundo as informações divulgadas pela emissora, a mulher percebeu que o homem caminhava atrás dela e se assustou. Ela atravessou a rua correndo com o cachorro e conseguiu se afastar do suspeito. Ainda conforme a TV Anhanguera, policiais chegaram a ir até a região após o episódio, mas não localizaram o homem. A Polícia Militar (PM), no entanto, informou ao O POPULAR que não encontrou registro de ocorrência relacionado ao caso.