-CARRO_AFUNDA_RIO_DAS_ALMA (1.3320946)\nUm carro afundou, na tarde desta segunda-feira (6), após cair no Rio das Almas, em São Luiz do Norte, no centro goiano (veja o vídeo acima). Testemunhas disseram ao Corpo de Bombeiros que uma mulher submergiu junto ao veículo e está desaparecida. Antes de cair, o carro teria passado por cima de uma balsa, que estava desocupada, de acordo com a Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes.\nOs bombeiros informaram que, de acordo com informações preliminares, o carro teria perdido o controle no momento em que tentava embarcar e acabou caindo nas águas do rio.\nJá a Goinfra disse, em nota, que o acidente não ocorreu durante a operação da balsa Júlia, que realiza a travessia do Rio das Almas, entre São Luís do Norte e o povoado de Lavrinhas.Segundo o órgão, informações preliminares foram de que o veículo que trafegava pela rodovia, em alta velocidade, não conseguiu parar e acabou caindo no rio, após atravessar a balsa que estava ancorada.