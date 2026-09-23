-VÍDEO: Luizi Sampaio Ataxia de Friedrich (1.3459541)\nLuizi Sampaio, esposa do atacante Júnior Viçosa, recebeu na última sexta-feira (19) o medicamento que aguardava há anos para o tratamento da Ataxia de Friedreich, uma doença genética rara, degenerativa e progressiva que afeta o sistema nervoso e a coordenação motora. O remédio, o Skyclarys (omaveloxolona), tem custo estimado em cerca de R$ 341.255,00 e chegou após uma mobilização que envolveu familiares, pessoas ligadas ao futebol e uma batalha judicial.\nJúnior Viçosa, que passou por clubes como Atlético-GO e Goiás e atualmente defende o Lajeadense, no Rio Grande do Sul, participou da mobilização em busca do tratamento para a mulher.\nLuizi conta, em entrevista exclusiva ao jornal O POPULAR, que convive com a Ataxia de Friedreich há cerca de 20 anos. Os primeiros sintomas surgiram quando ela tinha 19 anos, mas, durante alguns anos, ela conseguiu manter a rotina de estudos e trabalho. Aos 22 anos, enquanto fazia Jornalismo e um curso técnico de radialista, percebeu que a doença começava a interferir também na fala e nos movimentos.