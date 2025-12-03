Uma mulher foi agredida com várias cadeiradas na cabeça durante uma discussão em Caldas Novas, na região sul do estado. Segundo a Polícia Militar (PM), o suspeito do crime é o companheiro da vítima, que foi preso em flagrante. A confusão envolveu um outro casal e teria começado por ciúmes.\nO caso aconteceu na última segunda-feira (1°). Visto que o nome do investigado não foi revelado, o POPULAR não conseguiu localizar a defesa dele para pedir um posicionamento.\nVeja mais imagens do caso na TV Anhanguera: Companheiro agride mulher com cadeiradas na cabeça em Caldas Novas e é preso\nÀ PM, o suspeito relatou que estava com a companheira na casa do patrão. Em certo momento, a mulher do empregador curtiu a foto de outro homem nas redes sociais. O patrão não gostou e deu um tapa no rosto da esposa, que revidou. Depois, o suspeito e a companheira tentaram separar a briga. O preso confirmou que usou uma cadeira, mas negou ter usado o objeto para atingir a cabeça da mulher.