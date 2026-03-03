-Vídeo - Mulher arrastada pela enxurrada (1.3380992)\nUma mulher foi arrastada pela enxurrada durante a chuva do último fim de semana em Goiânia. Com a força da água, ela chegou a ficar presa embaixo do carro, e seis homens se juntaram para ajudar no resgate (assista acima). O caso, que ocorreu no Setor Leste Universitário, foi divulgado pela TV Anhanguera nessa segunda-feira (2).\nO vídeo mostra que, quando tenta descer de uma calçada na 11ª Avenida, a mulher cai e não consegue se levantar. Em seguida, um homem de avental preto corre para ajudar. Depois, outros homens também chegam. Apesar do susto, a mulher teve apenas alguns arranhões no braço e conseguiu ir embora sozinha.\nQuem filmou a cena foi o entregador Darlan Gonçalves, que trabalha em um supermercado próximo ao local. À repórter Letícia Brito da TV Anhanguera, Darlan explicou que começou a gravar para mostrar que o carro prata em frente à farmácia estava sendo levemente arrastado com a correnteza. O veículo, inclusive, era da mulher. Ao ver que ela havia caído, o entregador deixou o celular com outra pessoa e foi ajudar.