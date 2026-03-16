Uma mulher foi arrastada por uma enxurrada no córrego da Marginal Botafogo, em Goiânia, nesta segunda-feira (16), informou o Corpo de Bombeiros. Conforme apuração da TV Anhanguera, as equipes estão no local e contam com ajuda de botes e drone para tentar localizá-la.\nEm entrevista ao repórter Fábio Castro, o major Guilherme Lisita contou que o marido dela narrou que o casal estava tomando banho no momento em que começou a chuva.\nEle conseguiu se agarrar num vergalhão, porém não conseguiu retirar a própria esposa da água", disse o major", disse.\nMulher é arrastada por enxurrada e fica presa embaixo de carro; vídeo\nCasas e creche ficam alagadas após forte chuva em Posse; vídeo\nHomem atravessa rua de barco durante alagamento em Caldas Novas; vídeo\nAinda de acordo com o major, a mulher, que foi levada da ponte que fica abaixo da Independência, teria passado pelo canal da Marginal e caiu no Córrego Botafogo, que vai desaguar lá no Meia Ponte.