-Mulher esfaqueada em Goiás (1.3383660)
Uma mulher foi atacada pelo ex-marido com golpes de faca no rosto em uma rua de Cidade Ocidental, no Entorno do Distrito Federal. O crime, registrado em vídeo, aconteceu no último dia 2 (veja acima). O suspeito de tentativa de feminicídio foi localizado e preso no sábado (7).
Como o nome do investigado não foi divulgado, O POPULAR não conseguiu localizar o contato da defesa dele até a última atualização desta reportagem.
As autoridades não divulgaram detalhes sobre o estado de saúde da mulher e nem o que teria motivado o ataque, mas reforçaram que o caso segue sob investigação.