-POP_ONIBUS_PASSAGEIRA_13_8_2025 (1.3299503)\nUma mulher foi atingida pelo retrovisor de um ônibus em uma plataforma do Eixo Anhanguera, em Goiânia, enquanto aguardava para embarcar. Um registro do momento mostra a mulher inclinando a cabeça, saindo para fora da área de segurança da plataforma e sendo atingida pelo retrovisor (veja no vídeo acima). AO POPULAR, a Metrobus, empresa responsável pela linha, disse em nota que a mulher foi atendida pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO) no local (veja a nota completa no final desta reportagem).\nO caso aconteceu na última sexta-feira (8) durante o embarque na Estação Campinas do Eixo Anhanguera. O POPULAR não teve acesso à informação se a passageira teve que ser encaminhada a alguma unidade de saúde da capital.\nEm nota, a Metrobus também salientou que todos os usuários do eixo devem respeitar os limites de segurança sinalizados nas plataformas e terminais de ônibus.