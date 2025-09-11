-POP_CARRO_FOGO_MARGINAL_11_9_2025 (1.3310973)\nUma mulher e um bebê ficaram presos dentro de um carro em chamas na Marginal Botafogo, em Goiânia, e foram resgatadas por um motorista que passava pelo local. Em entrevista à TV Anhanguera, Burt Lancaster contou que estava a aproximadamente 10 metros atrás e visualizou o ‘veículo em zig-zag' pela avenida. Um vídeo divulgado pela TV mostra o carro em chamas (veja acima).\nA criancinha estava tossindo e chorando aí eu segurei a criança com o braço. Quem disse que ela [mulher] queria sair do veículo, ela falou ‘não vou sair do carro, o carro é meu, o carro vai pegar fogo’, aí eu falei ‘moça sai do carro’. Aí eu no desespero abri o veículo e segurando a criança com esse braço e puxei ela com o outro braço, arrastei ela e abracei ela”, relatou.\nO caso aconteceu no início da noite desta quarta-feira (11) entre a avenida anhanguera e a Rua 10, sentido rodoviária para Avenida Goiás. Segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO), o fogo atingiu também a vegetação que estava ao lado da pista onde o veículo se encontrava.