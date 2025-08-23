Franciele Moreno Pains, de 23 anos, foi condenada a 12 anos de prisão pela morte do soldado do Corpo de Bombeiros Rafael Moreira dos Santos, morto a tiros durante uma discussão ocorrida em março de 2023, em Trindade, na Região Metropolitana de Goiânia. À época, Franciele alegou ter atirado duas vezes em legítima defesa, durante uma briga dentro de casa, motivada por supostas agressões. Cabe recurso da decisão.\nO POPULAR tentou contato por ligação com a defesa de Franciele Pains, por volta das 14h deste sábado (23), mas não obteve retorno até a última atualização desta matéria.\nO júri popular foi realizado na última quinta-feira (21). Conforme a sentença, a mulher cumprirá a pena em regime fechado, condenada por homicídio qualificado, caracterizado pelo uso de recurso que dificultou a defesa da vítima. O julgamento foi conduzido pela juíza Joyre Cunha Sobrinho, com atuação da promotora Elissa Tatiana Pryjmak.