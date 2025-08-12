Uma mulher foi condenada à prisão pela Justiça por tentar causar o aborto de uma colega de trabalho com agressões físicas. Ela foi condenada em primeira instância e poderá recorrer da decisão.\nAo POPULAR, a defesa disse que “a decisão desconsiderou circunstâncias relevantes do caso concreto e fixou uma pena de forma desproporcional e injustificável” e aguarda o restabelecimento da Justiça em relação à cliente (leia a nota na íntegra ao fim da matéria).\nA agressão aconteceu no dia 22 de dezembro de 2017, em uma loja localizada em um shopping center de Rio Verde, na região sudoeste de Goiás. De acordo com as investigações, a vítima e colega trabalhavam na mesma empresa. A vítima, que na época estava grávida de aproximadamente 3 meses, foi remanejada de função devido às dificuldades decorrentes da gestação, passando a exercer atividades mais leves.